Villada bıçaklanarak öldürülmüşlerdi: 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Suçsuz olduğunu iddia eden H.Ö. için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan DNA incelemesi için yazılan müzekkere ile gelen cevapta Vivien Cherly Barners'ın tırnağında H.Ö.'nün DNA örneğinin bulunduğu belirlendi. Tutuklu sanık H.Ö. "Maktulün tırnağında çıkan DNA örneklerinin bana ait olması mümkün değildir. Kabul etmiyorum" derken, sanık müdafi "Yeniden rapor aldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi Koca Çalış mevkiinde villada birlikte yaşayan Hasan Tayfun Baransel ile Vivien Cherly Barners, 2020 yılı Mart ayında bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili olarak yakalanan ve Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması devam eden tutuklu sanık H.Ö., her duruşmada suçsuz olduğunu ve tahliye kararı verilmesini istemişti. Hakkında hazırlanan iddianamede 2 kez müebbet hapis istenen H.Ö. geçtiğimiz gün yapılan Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada suçlamaları yine reddedip, "Facebook güncellemesi yapıldığında ben tutukluydum. Ben yağma suçunu da kabul etmiyorum. Araç kullanmadım. Maktul veya maktullerin yakınlarına evlerinde eksik bir şey olup olmadığı sorulmuştur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Fethiye 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.Ö., sanık ve katılanlar vekilleri katıldı.

DNA ÖRNEĞİ TIRNAKTA ÇIKTI



Fethiye Cumhuriyet Savcısı detaylı bir şekilde mütalaa vererek "Vivien Cherly Barners'in otopsi sırasında alınan tırnak örneklerinden birinde sanık H.Ö.'nün DNA örneği tespit edilmesi dikkate alındığında boğuşma, karşı koyma gibi eylemler sırasında maktulün tırnak arasında failin DNA örneğine rastlandığı bilindiğinden sanığın öldürme eylemini gerçekleştirdiği sırada maktulün tırnağına DNA'sının geçtiğinin anlaşılması birlikte değerlendirildiğinde daha önceden tanıdığı ve evlerine tamirat amacıyla gittiği maktullerin öldüren araba, kamera kayıt cihazı, banka kartları, tablet gibi eşyalarını yağmalayan ve maktul Cemal Hasan Tayfun Baransel'in kartından para çeken kişinin tutuklu sanık H.Ö. olduğu anlaşılmakla sanığın önceden yaptığı plan dahilinde maktullerin evine giderek Cemal Hasan Tayfun Baransel'i ve Vivien Cherly Barners'i bıçaklayarak öldürdüğü kamera kayıt cihazı maktul Baransel'e ait araba tablet ve banka kartlarını zorla aldığı öldürme eylemini yağma suçunu gizlemek delilleri ortadan kaldırmak ve işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme ayrıca maktul Cemal Hasan Tayfun Baransel'e karşı silahla konutta yağma ile banka kartlarının kötüye kullanılması suçlarını işlediği sabit olduğundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

SÜRE TALEP ETTİLER



Tutuklu sanık H.Ö. ve avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ederlerken, mahkeme heyeti bu süreyi verip sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.