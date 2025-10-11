İSTANBUL 17°C / 10°C
11 Ekim 2025 Cumartesi
Villada dehşet! Kanlar içinde bulundu

Eyüpsultan'da, 5 gün önce günlük olarak kiralanan villada erkek cesedi bulundu.

11 Ekim 2025 Cumartesi 15:18
Villada dehşet! Kanlar içinde bulundu
Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan ve günlük ev kiralamayla ilgili uygulama üzerinden kiraya verilen villaya temizliğe giden kadın görevli, salonda kanlar içinde hareketsiz yatan bir erkek gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, villa çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık personeli söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Villadaki çalışmaların ardından ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin yabancı uyruklu olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan çalışmada, evin 6 Ekim'de kiralandığı, 7 Ekim'de maktulle birlikte eve giren bir kişinin akşam saatlerinde elinde 2 çantayla çıktığı tespit edildi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kişinin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

