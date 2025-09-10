İSTANBUL 29°C / 20°C
Vilnius'ta peş peşe patlamalar: LPG yüklü vagonlar alev aldı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta LPG istasyonunda vagonların alev alması sonucu patlamaların meydana geldiği bildirildi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'nun (LRT) haberine göre, başkent Vilnius'un Baltosios Vokes Caddesi'ndeki tesiste LPG yüklü vagonların alev alması sonucu yangın çıktı.

Yangınla ilgili ihbar yerel saatle saat 10.00'dan hemen önce alındı. İlk bilgilere göre sekiz vagon alev aldı.

Olayda bir kişi yaralanırken, tesisin 1 kilometre yarıçapında oturanların tahliye edilmesi emri verildi.

Siyah dumanın yangın merkezinden kilometrelerce öteden görülebildiğini bildiren görgü tanıkları, olay yerinde birden fazla patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Litvanya İçişleri Bakanı Vladislav Kondratovic, "Ön verilere göre yangın çalışma koşullarının ihlali nedeniyle çıktı." dedi.

Vilnius Belediyesi ise dumanların sağlığa zararlı olması ihtimaline karşı halka dışarı çıkmamaları, pencereleri kapalı tutmaları yönünde uyarı yayımladı.

Çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin görev yaptığı yangın halen kontrol altına alınamadı.

