Vincin kopan parçasının altında kaldı: 21 yaşındaki gençten acı haber geldi

Olay, Siteler Mahallesi Uzunyalı sahilinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çekek yerinde bulunan ahşap teknenin denize indirilmesi sırasında kullanılan vinçte arıza meydana geldi.

Tekne suya indirildikten sonra halatları çözmek isteyen T.Y.Ş.'nin üzerine(21), vincin bomu kırılarak üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede T.Y.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından bölge geniş çaplı güvenlik çemberine alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.