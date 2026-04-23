  • Vincin kopan parçasının altında kaldı: 21 yaşındaki gençten acı haber geldi
Vincin kopan parçasının altında kaldı: 21 yaşındaki gençten acı haber geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize tekne indiren vincin, bomunun (taşıma kolu) kopması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

IHA23 Nisan 2026 Perşembe 10:44
Olay, Siteler Mahallesi Uzunyalı sahilinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çekek yerinde bulunan ahşap teknenin denize indirilmesi sırasında kullanılan vinçte arıza meydana geldi.

VİNCİN KOPAN PARÇASININ ALTINDA KALDI

Tekne suya indirildikten sonra halatları çözmek isteyen T.Y.Ş.'nin üzerine(21), vincin bomu kırılarak üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede T.Y.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından bölge geniş çaplı güvenlik çemberine alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Marmaris tekne
  • vinç
  • kaza

