VIP göçmen kaçakçılığı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı yapan 2 suç örgütünü tespit ederek İstanbul merkezli, Konya, Trabzon, Malatya, Çanakkale, Muğla ve Edirne’de 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda toplam insan kaçakçılığı organizatörlüğü yapan 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 7 ay süren teknik ve fiziki takibinin tamamlayan polis ekipleri, İran ve Suriye uyruklu bazı kişilerin Türkiye’ye yasal yollardan gelen göçmenleri havalimanlarından sahte pasaportlarla kişi başına 12 bin 500 Euro’ya varan fiyatlarla VIP hizmetle Almanya’ya götürüldüğünü belirledi.

129 CAN KURTULDU

İlk suç örgütüne yapılan operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, farklı ülkelere ait 45 pasaport, sahte mühür, farklı kişiler adına düzenlenmiş 34 kimlik, taşıdıkları göçmenlerin kaydı olan ajandalar vb. ile insan kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 33 bin 235 Euro, 12 bin 510 Amerikan Doları, 20 Pound, Bin 91 Riyal ile 11 bin lira ele geçirildi. Örgütün kaçak göçmenleri ilk önce Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy’de kendi belirledikleri sevk noktalarında topladıkları, dikkat çekmemek için küçük gruplar halinde taksi ve otomobillerle TEM otoyolu güzergahında bulunan Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bağcılar, Esenler ve Esenyurt’ta günlük kiraladıkları evlere götürdükleri tespit edildi. Polis, evlerde toplanan kaçak göçmenlerin havanın kararmasıyla minibüs, kamyon, tır ile eskortlar eşliğinde Edirne, Çanakkale gibi denize sınır bölgelerine ulaştırılarak şişme botlarla Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine götürmeye çalıştıklarını belirledi. Yapılan aramalarda 2 şişme bot, 1 tekne motoru, 3 bot pompası, aralarında çocuklar içinde olan toplam 30 can yeleği ele geçirildi. Polis ekipleri yaptığı bu operasyonla 129 düzensiz göçmeni denize açılmadan kurtardı. 31 şüpheliden 19’u çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.