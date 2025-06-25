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''VIP hac'' iddiasına Diyanet'ten yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın eşinin VIP kontenjanından hacca gittiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

IHA25 Haziran 2025 Çarşamba 17:07 - Güncelleme:
''VIP hac'' iddiasına Diyanet'ten yalanlama
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş'ın VIP kontenjanından hacca gittiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başkanlık açıklamada, Erbaş ve eşinin Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nca davet edildiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya mecralarında, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş'ın VIP kontenjanından hacca gittiğine ilişkin çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Diyanet İşleri Başkanımızın eşi Seher Erbaş'ın VIP kontenjanından hacca gittiği haberi tamamen yalandır. Sayın Başkanımız ve eşi, hacılarımızın kontenjanını kullanmadan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından davet edilmişler ve Bakanlığın gönderdiği özel hac vizesiyle hacca gitmişlerdir."

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