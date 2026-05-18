VIP kuryeyle 100 bin dolar... CHP çantadan rüşveti çalanı arıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan iş insanı Turgut Koç'la bağlantılı olan; aynı zamanda da Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın telefonundan kargo poşeti içinde gelen 100 bin dolarlık nakit paranın fotoğrafları çıktı. Telefonda yapılan incelemede ayrıca Cumalı ile Ağbaba arasında geçen Whatsapp'taki rüşvet mesajları tespit edildi.

5 BİN DOLAR EKSİK BAŞKANIM

Dosyadaki tespitlere göre, yerel seçimlerden önce 4 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yazışmada Cumalı'nın, Ağbaba'ya "Başkanım günaydın, hafta sonu sizden aldığım emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar dedi ama 94 bin 800 dolar çıktı. Balyanın plastik kelepçesini kendim açtım. Belki paketlenirken eksik kalmış olabilir" mesajını gönderdiği belirlendi. Cumalı'nın ayrıca kargo poşetine konulmuş dolarların fotoğrafını "Bu şekilde kapalıydı başkanım, böyle teslim ettim" notuyla Ağbaba'ya ilettiği belirlendi. Soruşturma dosyasına giren bir başka yazışmanın ise 16 Ocak 2024 tarihli olduğu öğrenildi. Buna göre Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya "Geldin mi, para nerede?" diye mesaj attığı, Cumalı'nın da "Otoparka girdim başkanım" yanıtını verdiği görüldü. Yazışmaların ardından ikili arasında WhatsApp üzerinden sesli görüşme yapıldığı da kaydedildi.

PARA NEREDE GÖKHAN?

Telefon incelemelerinde ortaya çıkan mesajlaşmalar, Şubat 2024'te TBMM'deki "250 bin dolarlık poşet" olayını yeniden gündeme getirdi. O dönemde bir milletvekilinin odasında temizlik görevlileri tarafından poşet içinde bulunan 250 bin doların sahipsiz olduğu öne sürülmüş; olayın 'unutulan para' olduğu iddia edilmişti. Ancak yeni bulgular, poşetteki paraların Ağbaba'nın kontrolündeki şoförler, VIP kuryeler ve kişisel çantalar arasında sürekli olarak dönen günlük nakit trafiğinin parçası olduğu izlenimini güçlendirdi.

ÇANTACI ŞOFÖRE CEZAEVİNDE ZİYARET

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, fuhuşa teşvik ve aracılık etmek suçundan 13 Mayıs'ta tutuklanan VIP şoför Gökhan Cumalı ile iş insanı Turgut Koç'u 15 Mayıs saat 13:20'de ziyaret etti. Kayıtlara göre Koç'u 14 Mayıs'ta cezaevinde ilk ziyaret eden kişi ise CHP Grup Başkanvekili Murat Emir oldu. Cumalı ile Koç'un ortak ticari ilişkiler yürüttüğü ve CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleler aldığı iddia ediliyor. Bu paraların kurultay süreçlerinin finansmanında rüşvet olarak kullanıldığı ileri sürülüyor.

HER DEFASINDA AYNI YÖNTEM

Soruşturma dosyasındaki bir diğer dikkat çekici yazışmanın ise 4 Ağustos 2025 tarihli olduğu öğrenildi. Ağbaba'nın Cumalı'ya "Gökhan, çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya eksilmiş" diyerek hesap sorduğu, şoförün ise "Yok başkanım kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep" yanıtını verdiği belirtildi. 1.5 yıl aralıklarla yapılan yazışmalar, şoförler üzerinden yürütülen nakit/çanta trafiğinin yöntem olarak uzun zamandır sürdürüldüğü iddialarını kuvvetlendirdi.

SAVCILIK KARGO KAYITLARINI İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kargo şirketinden transfer kayıtlarını istedi. Ortaya çıkan yazışmalar sonrası Gökhan Cumalı'nın yeniden ifadesi alınacağı öğrenildi.

PARA KULELERİNİ HATIRLATTI

2019'da gerçekleşen ancak görüntüleri Mart 2024'te ortaya çıkan CHP İstanbul İl Başkanlığı binası alımındaki 'para kuleleri' skandalında; paraların çanta, valiz ve poşetlerle taşındığı görülmüştü. Antalya'daki rüşvet soruşturmalarında ise nakit paraların genellikle tekerlekli valiz, spor çantası ve baklava kutularıyla taşındığı ortaya çıkmıştı.