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  • Virajı alamadı, çay bahçesine uçtu! ''Binalar yıkıldı sandım''
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Virajı alamadı, çay bahçesine uçtu! ''Binalar yıkıldı sandım''

Eyüpsultan'da yokuş aşağı inerken virajı alamayan araç, park halindeki araçlara çarptı. 3 araca hasar veren araç daha sonra iki sokağın kesişiminde bulunan çay bahçesine uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ve çay bahçesinde maddi hasar meydana geldi.

İHA8 Şubat 2024 Perşembe 02:35 - Güncelleme:
Virajı alamadı, çay bahçesine uçtu! ''Binalar yıkıldı sandım''
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Kaza saat 23.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Zülfikar Sokak ve Numan Efendi Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Dikilağaç Sokak'tan yokuş aşağı inen 34 EAE 532 plakalı aracın freni tutmadı.

Panik yapan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki 3 araca çarpıp oradan da sokak kesişiminde bulunan bir çay bahçesine uçtu.

Çarpmanın etkisiyle hava yastıkları da açılan araçta sıkışan sürücü kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden kurtuldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"DEDİM HERHALDE BURADAKİ BİNALAR YIKILDI"

Kazanın yaşandığı sokakta oturan Serkan Çokgezen olayla ilgili, "Ben şuradaki evde oturuyorum. Birden bire bir ses geldi. Dedim herhalde buradaki binalar yıkıldı. Duyduğum kadarıyla şuradan araba geliyor, tam parkın orada freni boşalıyor. Freni boşaldıktan sonra da buradan geliyor, arabayı durduramıyor ve direkt buraya giriyor. Motorcu vardı. Motorcuya çarpıyordu az kalsın. Şoför sıkışmış ama hava yastıkları açıldığı için kendi imkanıyla açtı kapıyı, çıktı. Bir yarası yok." ifadelerini kullandı.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kazada park halindeki araçlarda ve çay bahçesinin bir kısmında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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