Ankara'nın Kirazlı Sokak'ındaki dik yokuş, sosyal medyada paylaşılan videolarla kısa sürede tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcısı Atilla Korkmaz'ın çektiği görüntülerle viral olan yokuş, Başkentlilerin araçlarıyla şanslarını denediği bir parkura dönüştü. 24 TV ekibinin TOGG T10X ile gerçekleştirdiği test ise yokuşun en dikkat çeken anlarından biri oldu.

SÜRÜCÜLER YOKUŞUN ORTASINDA KALDI, GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Ankara Kirazlı Sokak'taki yokuş son zamanların yeni trendi haline geldi. Ankara Kirazlı Sokak son zamanların en yoğun günlerini yaşadı. Ankara'nın meşhur yokuşu sosyal medya kullanıcısı Atilla Korkmaz'ın çektiği bir video ile viral oldu.

Kiminin ortasında kaldığı, kiminin ise ayağını gazdan çekmeden çıkmaya çalıştığı yokuş sürücülere zor anlar yaşattı. Yokuştan çıkmayı başaranların yanı sıra geri dönüp başka yolları sapanlar da oldu.

BAŞKENTLİLER NOTERE GİTMEDEN YOKUŞA KOŞUYOR

Sosyal medya fenomenini söz konusu yokuşa ait videosu çok tutunca yenilerini de çekti. Kısa sürede yokuş meşhur oldu. Başkentliler arabaya atlayıp şanslarını denemek istedi.

Sosyal medya fenomeni konum vermese de yokuş artık tüm Başkentliler tarafından bilinir hale geldi. Her gün yoğunluğun arttığı yokuş, yeni araç alacakların notere gitmeden önce gelip aracı test ettiği alan haline geldi.

TOGG T10X YOKUŞU ZORLANMADAN TIRMANDI

24 TV ekibi de Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG T10X'in direksiyonuna geçti. Yokuşu TOGG ile test etti. TOGG yokuşu diğer araçların aksine zorlanmadan geçti.