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İntihar denilen olayda yeni gelişme... Soruşturma cinayeti ortaya çıkardı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2023 yılında intihar olarak kayıtlara geçen Türkan K.'nin ölümü, polis ekiplerinin yeniden başlattığı soruşturmayla cinayete dönüştü. Şüphelilerin beyanları ile teknik veriler arasındaki çelişkiler olayın perde arkasını gün yüzüne çıkardı; 2 kişi tutuklanırken 1 şüpheliye adli kontrol uygulandı.

IHA22 Haziran 2026 Pazartesi 20:46 - Güncelleme:
İntihar denilen olayda yeni gelişme... Soruşturma cinayeti ortaya çıkardı
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Şanlıurfa Viranşehir'de 2023 yılında yaşamını yitiren Türkan K.'nin ölümü, uzun süre intihar olarak değerlendirildi. Ancak Cinayet Büro Amirliği'nin dosyayı yeniden ele almasıyla ortaya çarpıcı bir tablo çıktı. Kriminal raporlar, kamera kayıtları ve HTS analizleri, olayın intihar değil planlı bir cinayet olduğunu gözler önüne serdi.

VİRANŞEHİR'DE İNTİHAR SÜSÜ VERİLEN CİNAYET NASIL ÇÖZÜLDÜ?

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2023 yılında intihar olarak değerlendirilen Türkan K.'nin ölümü, polis ekiplerince yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu aydınlatıldı. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince dosyanın yeniden ele alınmasının ardından olay yeri inceleme raporları, kriminal raporlar, adli tıp bulguları, kamera kayıtları, HTS analizleri ve tanık ifadeleri tekrar değerlendirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin beyanları ile teknik veriler arasında çelişkiler bulunduğu, olayın intihar süsü verilerek kasten öldürme şeklinde gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli delillere ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.K. ve S.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, E.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ŞANLIURFA POLİSİNE TEBRİK

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Polislerimiz, yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyor. Kahraman polislerimizi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

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