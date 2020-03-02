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Viranşehir'de silah kaçakçılığına 1 tutuklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i, tutuklandı.

DHA02 Mart 2020 Pazartesi11:32 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:32

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesinde, 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 5 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 3 tüfek, 7 tabanca, 15 şarjör, 162 mermi, 1 dürbün ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi. Silahlara el koyan jandarma, S.Y., M.Y., A.Y., R.Y. ve İ.H.E.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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