VIRAT gemisine İDA ile ikinci saldırı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yangın çıkan "KAIROS" isimli tanker ile Karadeniz açıklarında insansız deniz araçları (İDA) tarafından hedef alınan "VIRAT" isimli geminin son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mısır'dan Rusya'ya gitmekte olan boş vaziyetteki "KAIROS" isimli tankerde yaşanan patlama sonrası yangın meydana geldiği hatırlatıldı.

Gemide bulunan 25 personelin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince sağlıklı bir şekilde tahliye edilerek Şile Kovanağzı iskelesinde sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tahliye sonrası KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiştir. Açık güvertede yangın olmadığı, kapalı kısımlarda söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği raporlanmıştır. Yangının tamamen söndürülmesi sonrası yapılacak inceleme için çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibi bölgede hazır beklemektedir."

VIRAT GEMİSİNE İKİNCİ İDA SALDIRISI

Bakanlık açıklamasında, Karadeniz'in yaklaşık 35 mil açığında bulunan "VIRAT" isimli gemiye yönelik saldırı girişimine ilişkin bilgilere de yer verildi.

Daha önce İDA saldırısına uğradığı rapor edilen gemiye, bu sabaha karşı yeniden insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştirildiği bilgisinin alındığı kaydedildi.

Saldırı sonrası geminin sancak bordası su kesimi üzerinde küçük çaplı hasar oluştuğu belirtilen açıklamada, "Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Herhangi bir kurtarma talebi olmadığı için kurtarma ekipleri güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Geminin stabil durumunu koruduğu bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.