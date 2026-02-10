İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6418
  • EURO
    51,985
  • ALTIN
    7079.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vize dolandırıcılarına operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Vize dolandırıcılarına operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı

Aydın merkezli 6 ilde, yurt dışı vizesi almak isteyenleri dolandıran çeteye operasyon düzenledi. Sahte vize siteleriyle dolandırıcılık yapan 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA10 Şubat 2026 Salı 15:19 - Güncelleme:
Vize dolandırıcılarına operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

Aydın merkezli 6 ilde, yurt dışı için vize başvurusu yapan kişileri kurdukları sahte internet siteleri aracılığıyla dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aydın, İstanbul, İzmir, Ankara, Bilecik ve Tekirdağ'da haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin, yurt dışına gitmek için vize başvurusu yapanların yönlendirildiği resmi internet sitelerinin sahtesini yaptıkları, bunlar üzerinden iletişime geçtikleri kişilerden vize ücreti adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Zanlıların bu yöntemle şimdiye kadar 1 milyon 692 bin liralık gelir elde ettikleri öğrenildi.

  • vize dolandırıcılığı
  • sahte vize siteleri
  • operasyon düzenleme

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları kameraya yansıdı! Aralarına alıp tekme tokat dövdüler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.