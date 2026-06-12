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Vize randevusunda ''garanti'' oyununa ceza: Reklam Kurulu 6 firmayı birden vurdu

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, vize randevu sürecinde internet üzerinden 'yüzde 100 onay ve hızlı sonuç garantisi' gibi asılsız vaatlerle tüketicileri aldatan 6 aracılık firmasına ait reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi.

AA12 Haziran 2026 Cuma 09:14 - Güncelleme:
Vize randevusunda ''garanti'' oyununa ceza: Reklam Kurulu 6 firmayı birden vurdu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu hizmeti sunan bazı firmaların, randevu alma sürecine ilişkin internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Bu kapsamda Reklam Kurulu tarafından iddiaların odağındaki 6 firma hakkında resen inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleştirilen Reklam Kurulu toplantısında, tüketicilere yönelik 'vize randevu garantisi, vize garantisi, hızlı başvuru, kesintisiz destek, garanti çözüm, yüzde 100 onay garantisi, hızlı sonuç garantisi' gibi taahhütler içeren reklamlar nedeniyle incelemeye alınan 6 şirkete ilişkin dosyalar değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından dosyalara ilişkin nihai kararın verileceği vurgulanan açıklamada, Bakanlığın tüketicileri aldatmaya yönelik ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı inceleme ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

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