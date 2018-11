Vodafone 40. İstanbul Maraton koşusu hangi yollar trafiğe kapalı İstanbul Maratonu koşusu ne zaman saat kaçta? İstanbul Maratonu koşusu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapanacak. Vodafone 40. İstanbul Maratonu heyecanla başlayacak. Binlerce kişi Vodafone 40. İstanbul Maraton halk koşusu için hazır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 40'ıncı Vodafone İstanbul maratonu için saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul konusuyla düzenlenecek olan 40'ıncı Vodafone İstanbul Maratonu öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yanında Avrasya Tüneli ise 05.00'te her iki yönde trafiğe kapatıldı. Yollar son geçen yarışmacının ardından kademeli olarak trafiğe açılacak. İETT'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleşecek 40. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 05.00 itibariyle maraton bitimine kadar trafiğe kapatılacak. 34 Z numaralı metrobüsler, Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arası, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden transit olarak hizmet verecek. İşte merak edilen İstanbul'da maraton koşusu trafiğe kapatılacak yollar star.com.tr’de…

Vodafone 40. İstanbul Maraton koşusu hangi yollar trafiğe kapalı?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 40'ıncı Vodafone İstanbul maratonu için saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul konusuyla düzenlenecek olan 40'ıncı Vodafone İstanbul Maratonu öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yanında Avrasya Tüneli ise 05.00'te her iki yönde trafiğe kapatıldı. Yollar son geçen yarışmacının ardından kademeli olarak trafiğe açılacak.

Metrobüs FSM üzerinden hizmet verecek;

İETT'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleşecek 40. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 05.00 itibariyle maraton bitimine kadar trafiğe kapatılacak. 34 Z numaralı metrobüsler, Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arası, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden transit olarak hizmet verecek.

Bugün maraton boyunca trafiğe kapalı olacak yollar şöyle:

"Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinden ve Unkapanı köprü Tarlabaşı Bulvarından gelen akım Eminönü istikameti, katılımlar kapatılacak, Ragıp Gümüşpala Caddesi ile bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil yolu), Cemil Birsel Caddesi ve Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, araba vapurları girişleri, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı Balık Hali ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesinden itibaren kapatılacak), Langa Bostan Sokak, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası), Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan itibaren kapanacak) Atatürk Havalimanı Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti ve Yeşilyurt İstasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) sirkeci istikameti kapatılacak."

Öte yandan Avrasya Tüneli Avrupa yakası girişi, Unkapanı Köprüsünden sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacak.

Alternatif yollar ise Atatürk Bulvarı, Fevzipaşa Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Kadırga Liman Caddesi, Türkeli Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı, Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri ve Demiryolu Caddesi olarak belirlendi.

Beyoğlu ve Beşiktaş'ta ise şu yollar trafiğe kapatılacak:

"Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır), Metrobüs durakları (Beşiktaş istikameti), ATV önü - Hoş Sohbet Sokak ve civarı, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi Köprü katılımı (E-5 güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdibey Sokak, Bostancı Veli Sokak, Abbasağa Sokak, Hasfırın Sokak, Serencebey Sokak, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydan, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete kavşağı, Gümüş Cadde başı (Taksim), Gümüşsuyundan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü (Setüstü gelişi), Akyol Cadde başı, Meclis-i Mebusan yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz liman çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Cadde gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Nargileciler çıkışı, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy meydan, Perşembe pazarı ışıklar, Azap kapıdan Tarlabaşına mecburi istikamet, Kardeşim Sokak, Kasımpaşa’dan Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek), Perşembe pazarından Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek), Şişhane meydandan bankalar cadde girişi, Tarlabaşı'ndan perşembe pazarına giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı köprü ayrımı, Perşembe pazarından Unkapanı köprü ayrımı."

Alternatif yolları kullanmak isteyenler, Ortaköy istikametinden gelenler, eski Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'na yönlendirilecek. Gümüşsuyu Caddesi'nden gelenler, Miralay Şefik Bey Sokak'tan Divan kavşağına, Mete kavşağından gelenler, Divan Kavşağına yönlendirilecek. Balmumcu'dan gelen akım, Merkez Komutanlığından ters istikamete tekrar Balmumcu'ya verilecek. Dolmabahçe ve Sütlüce tünellerini kullanacak olanlar, Şişli Bomonti Akar Caddesi'ne yönlendirilecek, Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi ise trafiğe açık olacak.

Anadolu yakasında da Kısıklı Caddesi Neşet Bey Sokak kavşağı (Altunizade Köprü istikametine trafik akımı kapatılacak), Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu güney katılım, Mahir iz Caddesi Kısıklı Caddesi kavşağı yaya üst geçidi önü (Altunizade Köprü istikametine trafik akımı kapatılacak) Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılım, Gümüşyolu Caddesi Babanakkaş Sokak kavşağı (Beylerbeyi istikametine trafik akımı kapatılacak), Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk tünel çıkışı (Beylerbeyi köprü katılım istikameti trafiğe kapatılacak), Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım, Şile Yolu Kuzey Libadiye Kavşaktan Vecdi Diker Tünel istikameti, Avrasya Tüneli Asya Yakası girişi trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, D-100 Karayolu ve Nuhkuyusu Caddesi olacak.

Çevre yollarından Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere - Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir), Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir), Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camisi karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir), Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecektir), Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne verilmeyecektir) trafiğe kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirilecek.

Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün saat 03.00'te, Avrasya Tüneli ise 05.00'te her iki yönde trafiğe kapatıldı. Yollar en son geçen yarışmacının ardından kademeli olarak trafiğe açılacak.

AKOM'DA KURULACAK ÖZEL EKİP MARATONU İZLEYECEK

Maraton aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından an be an takip edilecek ve oluşturulacak kriz masası ile yaşanması muhtemel olumsuzların önüne geçilecek. AKOM'da kurulacak özel bir ekip maratonu izleyip gerekli tedbirleri alacak.

Yarış Günü Programı:

03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Araç Trafiğine Kesilmesi

05.00 Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

07.00 – 07.30 42K, 15K ve 10K Sporcularını Taşıyacak Otobüslerin Hareket Saati (Taksim – Sultanahmet)

07.30 – 08.20 Halk Koşusu Sporcularını Taşıyacak Otobüslerin Hareket Saati (Mecidiyeköy)

08.30 Eşya Otobüslerinin Start Noktasından Finiş Noktalarına Hareketi

08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Startı

09.00 42K Elit Atlet Yarış Startı

09.00 42K Yarış Startı

09.15 15K Yarış Startı

09.30 10K Yarış Startı

09.45 Halk Koşusu Startı

09.58 15K Şampiyonunun Tahmini Bitiriş Zamanı

10.02 10K Şampiyonunun Tahmini Bitiriş Zamanı

11.11 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiriş Zamanı

12.00 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

13.00 10K Yarışının Sona Ermesi (Eminönü)

13.00 15K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)

15.00 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)

Şampiyonlar bir arada

Vodafone İstanbul Maratonu 40. yılında, kadınlarda ve erkeklerde son iki yılın şampiyonlarını bir araya getiriyor. Geçen yıl Vodafone İstanbul Maratonu’nu kazanırken gerçekleştirdiği 2:22:36’lık derecesiyle dünyada yılın en hızlı 18. kadın maratoncusu olan Kenyalı Ruth Chepngetich, İstanbul’da 2016’da şampiyonluğa ulaşan Agnes Barsosio ile karşılaşacak. İki Kenyalı yıldızı, kariyerinde 2:23:06’lık derece bulunan Bahreynli Merima Mohammed’in zorlaması bekleniyor.

Erkeklerde ise Fransa’yı temsil eden Vodafone İstanbul Maratonu 2017 yılının galibi Abraham Kiprotich, aynı başarıyı 2016’da gösteren Azerbaycan’dan Evans Kiplagat ile mücadele edecek. Bu yıl maratonun erkeklerdeki önemli favorilerinden biri de Kenyalı Marius Kimutai. Kişisel en iyi derecesi 2:05:47’yi 2016’da Amsterdam’da elde eden 26 yaşındaki atlet, bu yıl Seul Maratonu’nu 2:07:45 ile tamamlamıştı.

4 kategoride koşulacak

Kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip olan Vodafone İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride düzenlenecek. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayacak; Sultanahmet’te At Meydanı’ndaki Mısır Dikilitaşı’nın önünde sona erecek. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 2012 yılında “Altın Kategori” unvanına layık görülen Vodafone İstanbul Maratonu’na 18 yaşını doldurmuş olanlar katılabilecek.

Maraton kayıtlarına yoğun ilgi

Vodafone 40. İstanbul Maratonu 10 KM ve 15 KM kayıtları yoğun talep sebebi ile 8 Ekim itibari ile son buldu. Bu tarihe kadar online kayıt işlemini gerçekleştirememiş olanlar için 8-10 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek olan Maraton ve Spor Fuarı'nda geç kayıt imkânı sunulacak. Sporcular, fuarda yer alan Sivil Toplum Kuruluşları arasından seçecekleri herhangi bir STK'ya bağış yapmak ve kayıt ücretini ödemek kaydıyla geç kayıt yaptırabilecek.

Halk koşusuna kayıtlar ise 1 Kasım 2018 Perşembe günü başlayacak ve İBB Spor İstanbul bünyesinde hizmet veren İstanbul genelindeki 42 spor tesisinde ve Taksim ve Bağdat Caddesi’nde kurulacak stantlarda kayıt yapılabilecek.

Gelenekten Geleceğe Spor: “Maraton ve Spor Fuarı”

Türkiye’nin en kapsamlı ve en çok ziyaretçi ağırlayan spor fuarı; “Maraton ve Spor Fuarı” 8- 10 Kasım tarihlerinde bu yıl yine Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Gelenekten Geleceğe Spor teması kapsamında, Ata sporlarına tekrar hayat veren Etno Spor Federasyonu etkinlikleri ile digital çağın getirisi e-spor etkinlikleri tek bir çatı altında bir araya gelecek. Shopping Fest caddesi ve Spor Teknolojileri alanı fuara renk katacak.

Profesör Helmut Winter tempo tutacak

Tavşan Atlet metodolijisinin duayeni Alman Profesör Helmut Winter tarafından koordine edilecek sistem ile 42 KM’de elit atletlerin tempo tutması sağlanacak. Sistem özetle şu şekilde çalışıyor: Koşacak elit ve tavşan atletlerin hedef koşu dereceleri sisteme yarış öncesinden giriliyor; yarış esnasında bu sistemin kurulu olduğu ekran, kronometre taşıyan araçlara monte edilerek elit ve tavşan atletlerin önünden ilerliyor. Sporcular her km’deki derecelerini görerek kendi performansını ve hedeflediği sürenin ne kadar ilerisinde veya ne kadar gerisinde olduğunu görüp, temposunu düzenleme imkanına sahip olabiliyor. Helmut Winter geçtiğimiz ay bu sistem ile Berlin Maratonu’nda dünya rekoru kırılmasının temelini hazırladı. 42 KM’de 2 saat 1 dakika 39 saniye ile Berlin’de dünya rekoru kırıldı. Winter şimdi Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda elit atletlerin destekçisi olacak.

Ayakkabılara ölçüm çipi takılacak

Yarışa kayıt olan tüm katılımcılara, yarış esnasında derecelerini ölçecek, geri dönüşüm özelliğine sahip Elektronik Zamanlama Çipi verilecek. Katılımcılar, bu çipleri yarıştan önce ayakkabılarına bağlayacak ve parkur boyunca belli kilometrelerde Elektronik Zamanlama Çipi Ölçüm Noktaları hazır bulunacak. Vodafone 40. İstanbul Maratonu ile ilgili güncel bilgilere www.maraton.istanbul adresinden ve Spor İstanbul sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. #40yilinhatrina, #kosistanbul, #saglikicinkos, #runistanbul ve #run4health hashtagleri ile paylaşımlar takip edilebilecek.