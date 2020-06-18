Volkan Bozkır kimdir? BM 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Volkan Bozkır'ın biyografisi

18 Haziran 2020 Perşembe 10:20 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 10:20

Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim Volkan Bozkır oldu. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM Başkanlığına seçilmesi sonrası hayatı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Volkan Bozkır kimdir? Volkan Bozkır, Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk isim oldu. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM Başkanlığına seçilmesi sonrası hayatı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı.

BM Genel Kurulunda seçim gerçekleştirildi. Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Volkan Bozkır kimdir? sorusu bu gelişme sonrası araştırılmaya başlandı. Volkan Bozkır Eylül ayında görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande'den devralacak. İşte BM Genel Kurul Başkanı seçilen Volkan Bozkır'ın biyografisi...

VOLKAN BOZKIR KİMDİR?

Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950'de Ankara'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bozkır, kariyer diplomatı olarak Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkatibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerini yürüttü.

Volkan Bozkır'ın babasının adı Fethi, annesinin adı ise Sevgi'dir. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1972 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1987-1989 yılları arasında dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın Dışişleri Danışmanlığını, 1989-1992 yılları arasında New York Başkonsolosluğu görevini ve 1992-1996 yılları arasında Dönemin Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü. 1996-2000 yılları arasında Bükreş Büyükelçiliği, 2000-2003 yılları arasında Avrupa Birliği Siyasi İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı, 2003-2005 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı ve 2005-2009 yılları arasında Büyükelçi unvanıyla Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde bulundu.

2009 yılında başladığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği görevinden Mart 2011 tarihinde istifa ederek 2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı oldu. Seçimle sonucunda XXIV. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Temmuz 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanlığı'na, Nisan 2014 yılında da Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığına seçildi. 29 Ağustos 2014 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı olarak atandı.

Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunan Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve İtalya Liyakat Nişanı sahibi.