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Volkswagen, Çin pazarına 'Jetta' ile açılacak

Alman üretici Volkswagen’in Çin pazarındaki yeni markasının adını 'Jetta' olarak seçti. Bir model isminden markaya dönüşen Jetta sonrasında, Volkswagen’in Jetta modelinin ismini değiştireceği düşünülüyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Markalar dev Çin pazarındaki rekabetçi durumdan yeni marka açılımlarıyla istifade etmeye çalışıyorlar. Alman üretici Volkswagen Grubu da bu rekabetçi ortama yeni bir marka ile girmeye çalışacak. Amacı kırsal bölgelerde yaşayan genç müşterileri çekmek olduğu belirtilen markanın ismi ise Jetta olarak belirlendi. Gençlerin ilk araç markası olması beklenen Jetta, gerçek düşük maliyetli otomobiller ortaya koyacak. Özel bir bayilik zinciri ile satılacak olan marka, yıl sonuna kadar 200 adet bayi oluşturmayı hedefliyor.

 

BİR SEDAN VE İKİ SUV İLE BAŞLAYACAK

Jetta markası bir sedan ve iki SUV ile başlayan bir seri ile piyasaya sürülecek. FAW-Volkswagen ortak girişimi olan Chegdu fabrikasında üretilecek olan araçlar, markanın Volkswagen Jetta ve Seat Ateca gibi modellerine benzer görüntüde olacak. Otomobillerin farklı olması için dış görüntüde farklılık sunacak olan marka, iç mekanda da daha düşük kalitede malzeme kullanacak. Modeller hakkında bir açıklama yapmayan marka, Çin’in 90’lı yıllarda herkesi otomobil sahibi yaptığı dönemi tekrardan yaşamasını sağlayacak. 

 

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