Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün soruşturma aşamasında itirafçı olan Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın ifadesinde yeni detaylara ulaşıldı. Tüm masraflarını rüşvet paralarıyla karşılayan Rıza Akpolat'ın sosyal, halkçı siyaset imajının aksine İngiltere'den 1 milyon dolar değerindeki pırlanta yüzük getirttiği ortaya çıktı. Rıza Akpolat'ın özel kalem müdür Emirhan Akçadağ savcılığa ifade vererek itirafçı olmuştu.

İFADESİ GÜNDEM OLDU

Akçadağ'ın 26 Temmuz'da verdiği ifadesi yeniden gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre, Özel kalem müdürlüğü yaptığı dönemde kayıtdışı harcamaların listesini tuttuğu, Akpolat'ın akrabaları, çevresi ve kendisi için harcadığı masrafların 58 milyon lira olduğunu, bu paraların belediyeden toplanan rüşvet parası olduğu söyledi.

Akçadağ, "Çağdaş Yılmaz 2019 yılından beri Selçuk Yılmaz isimli meclis üyesi aracılığıyla sisteme dahil edildi. "

"Tüm yurtdışı gezilerinde Çağdaş vardır. İngiltere'de düğün öncesi Çağdaş'ın bağlantılarıyla 1 milyon dolar değerindeki pırlanta yüzük İngiltere'den satın aldırdı. Rıza'nın yeğeni yüzüğü getirdi. Para gönderen Çağdaş'tır" dedi.

Rıza Akpolat'ın belediye başkan yardımcılarının odasına ses kayıt cihazı yerleştirdiği, tutuklandıktan sonra iki aylık çöp toplama ihalesinin Aziz İhsan Aktaş'a verilmesi için cezaevinden talimat verdiğini söyleyen Akçadağ, bu talimata uymadıklarını söyledi.

Rıza Akpolat

CHP'li Akpolat'tan milyonluk rüşvete "aşevi" paravanı

Sahte evrak talimatı bakın kimden gitti?

İmamoğlu'ndan "parti içi darbe" planı! PR ağı kurdu, fon dağıttı