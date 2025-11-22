İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2025 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vurgunun boyutu gözler önünde! Rüşvet parasıyla 1 milyon dolarlık yüzük
Güncel

Vurgunun boyutu gözler önünde! Rüşvet parasıyla 1 milyon dolarlık yüzük

Yolsuzluktan tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın sürdüğü saltanat hayatının detayları dudak uçuklatıyor. Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ ifadesinde, Akpolat'ın 2024'te ikinci evliliğini yaptığı Yeşim Yankılıç'a taktığı pırlanta yüzüğü 1 milyon dolara İngiltere'den aldığını söyledi. Akçadağ, 'Akpolat'ın akrabaları ve kendisi için yaptığı 58 milyon liralık masraf da rüşvetlerle ödendi.' dedi.

Sabah22 Kasım 2025 Cumartesi 07:36 - Güncelleme:
Vurgunun boyutu gözler önünde! Rüşvet parasıyla 1 milyon dolarlık yüzük
ABONE OL

Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün soruşturma aşamasında itirafçı olan Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın ifadesinde yeni detaylara ulaşıldı. Tüm masraflarını rüşvet paralarıyla karşılayan Rıza Akpolat'ın sosyal, halkçı siyaset imajının aksine İngiltere'den 1 milyon dolar değerindeki pırlanta yüzük getirttiği ortaya çıktı. Rıza Akpolat'ın özel kalem müdür Emirhan Akçadağ savcılığa ifade vererek itirafçı olmuştu.

İFADESİ GÜNDEM OLDU

Akçadağ'ın 26 Temmuz'da verdiği ifadesi yeniden gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre, Özel kalem müdürlüğü yaptığı dönemde kayıtdışı harcamaların listesini tuttuğu, Akpolat'ın akrabaları, çevresi ve kendisi için harcadığı masrafların 58 milyon lira olduğunu, bu paraların belediyeden toplanan rüşvet parası olduğu söyledi.

Emirhan Akçadağ

Akçadağ, "Çağdaş Yılmaz 2019 yılından beri Selçuk Yılmaz isimli meclis üyesi aracılığıyla sisteme dahil edildi. "

"Tüm yurtdışı gezilerinde Çağdaş vardır. İngiltere'de düğün öncesi Çağdaş'ın bağlantılarıyla 1 milyon dolar değerindeki pırlanta yüzük İngiltere'den satın aldırdı. Rıza'nın yeğeni yüzüğü getirdi. Para gönderen Çağdaş'tır" dedi.

Rıza Akpolat'ın belediye başkan yardımcılarının odasına ses kayıt cihazı yerleştirdiği, tutuklandıktan sonra iki aylık çöp toplama ihalesinin Aziz İhsan Aktaş'a verilmesi için cezaevinden talimat verdiğini söyleyen Akçadağ, bu talimata uymadıklarını söyledi.

Rıza Akpolat

CHP'li Akpolat'tan milyonluk rüşvete "aşevi" paravanı

Sahte evrak talimatı bakın kimden gitti?

İmamoğlu'ndan "parti içi darbe" planı! PR ağı kurdu, fon dağıttı
  • Rıza Akpolat
  • rüşvet
  • yolsuzluk

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.