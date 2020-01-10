Bu akşam saat 20:00'da Tv'de ilk kez olarak yayınlanacak olan Warcraft filmi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.Warcraft ne demek? Warcraft konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması filmi fantastik konusuyla dikkat çekiyor. İki ırk arasındaki derin mücadelenin anlatıldığı filmin konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar hız kazandı. Warcraft filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
WARCRAFT NE DEMEK?
Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması filmi fantastik konusuyla dikkat çekiyor. Warcraft, Blizzard Entertainment tarafından oluşturulan video oyunları, romanlar ve diğer medyaların bir franchise'ıdır. Seri, beş temel oyundan oluşuyor.
WARCRAFT KONUSU NEDİR?
World of Warcraft oyununun sinema filmi olan yapım farklı ırkların karşı karşıya geldiği fantastik bir dünyayı beyazperdeye taşıyor. Ork savaşçılarının ülkeleri yok olmuştur ve hayatta kalanlar yeni bir koloni oluşturmak amacıyla, Azeroth krallığının eteklerine gelirler. Azeroth krallığı barışçıl ortamdan yana olsa da eşikteki bu savaş kaçınılmazdır. İki dünyayı birleştiren kapı açıldığında, bir ordu yıkım bekler, diğeri de yok olma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Bu karşıt gruplardan iki kahraman, ailelerinin, halklarının ve ülkelerinin kaderini belirleyecek bir çatışma yoluna girerler.
OYUNCULARI KİMLER?
Travis Fimmel
Rolü : Anduin Lothar
Toby Kebbell
Rolü : Durotan
Paula Patton
Rolü : Garona
Ben Foster
Rolü : Medivh
Dominic Cooper
Rolü : King Llane Wrynn
Ben Schnetzer
Rolü : Khadgar
Robert Kazinsky
Rolü : Orgrim
Clancy Brown
Rolü : Blackhand