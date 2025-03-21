Washington Büyükelçisi Önal: Trump yönetimi ile etkileşimi artırmayı hedefliyoruz

Önal, Atlantik Konseyi tarafından başkentte düzenlenen "Yeni dönemde ABD-Türkiye ilişkileri" konulu konferansta konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle Soğuk Savaş döneminde NATO müttefikliği üzerinden önemli bir sınav verdiğini kaydeden Önal, ancak 11 Eylül saldırıları sonrası ve Arap Baharı denilen dönemde bazı zorluk ve ayrışmalar yaşandığını anımsattı.

Önal, yeni Trump yönetimi döneminde iki ülke arasında etkileşimi daha fazla artırmayı hedeflediklerini, bu bağlamda şu ana kadar Cumhurbaşkanı ve Dışişleri düzeyinde dostane ve yapıcı temas ve görüşmelerin gerçekleştiğini ifade etti.

Yakın gelecekte iki ülke arasında yeni üst düzey angajmanlar da planladıklarını bildiren Önal, "NATO müttefikleri olarak, savunma ve güvenlik iş birliği her zaman ikili ilişkimizin önemli bir boyutu olmuştur, özellikle mevcut koşullar altında, artırılmış koordinasyon ve dayanışma daha da önemli hale gelmiştir." diye konuştu.

Önal, Türkiye için Ukrayna ve Gazze'deki savaşların sona erdirilmesi ve Suriye'de bölge için güvenli bir yönetim kurulması çabaları üzerine işbirliklerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, ABD'de yeni yönetimin Ukrayna'da diplomatik çözüm bulma arayışından dolayı memnun olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna'daki krizin sonlandırılmasına katkıda bulunabileceğine değinen Önal, Gazze konusunda da, "Türkiye, Gazze'de trajik insani kayıplara ve yıkıma son vermek için sürdürülebilir bir ateşkes sağlanmasında rol oynayabilir, iki devletli bir çözümün önünü açmak için bölgesel sahiplenme ilkesine uygun olarak sorumluluk almaya hazır." ifadelerini kullandı.

Önal, "Türkiye, kendi coğrafyasında, Suriye'den Libya'ya, Ukrayna'dan Gazze'ye kadar çok sayıda istikrarsızlık çatışması kaynağıyla çevrili olması nedeniyle bölgesel istikrar söz konusu olduğunda bir mihenk taşı gibidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk-Amerikan ilişkilerinde "stratejik işbirliği mekanizması" denilen düzenli istişareler için kurumsal bir çerçeveye sahip olduklarını ifade eden Önal, "2021'den bu yana bu mekanizma, terörizmle mücadele, savunma işbirliği, ticaret ve sanayi dahil olmak üzere çok çeşitli konularda verimli tartışmalar için etkili olmuştur." dedi.

Önal, konuşmasının sonunda, iki ülkenin birbirlerinin hassasiyetlerini dikkate alarak her düzeyde açık yürekli bir diyalog içinde olmaları halinde ilişkilerinin büyük bir gelecek vaat edeceğinin altını çizdi.