Washington Post duyurdu! BAE ajanı Türkiye'de yakalandı

20 Ekim 2020 Salı 10:01 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 10:01

Amerikan yayın organı Washington Post, Birleşik Arap Emirlikleri'ne çalışan ajanın yakalandığı haberini okuyucusuyla paylaştı.

"Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri adına ajanlık yapmakla suçlanan bir kişiyi gözaltına aldı" sözlerinin yer aldığı haberde, kendisini gazeteci olarak tanıtan ajanın, Ürdün vatandaşı Ahmed el-Astal olduğu belirtildi. Ayrıca, şüphelinin suçunu itiraf ettiği ve bu hafta mahkemeye çıkmasının beklendiği ifade edildi

Astal'ın esas görevinin Türkiye'deki siyasi gelişmeler hakkında haber yapmak ve

sürgünde yaşayan Arap muhalifleri takip etmek olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde, Türkiye'de son 2 yıl içinde 3. kez Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk yaptıklarından şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığı bilgisi de yer aldı.