Washington’ın Özel Temsilcisi Jeffrey: PYD’yi terör örgütü olarak görmüyoruz Terör örgütleri PKK ve PYD’nin organik bağa sahip aynı terör örgütü olduğunu ortaya koyan sayısız kanıta rağmen, gerçekleri görmemekte ısrar eden Washington’ın Özel Temsilcisi James Jeffrey, PKK’nın Suriye kolu PYD’yi terör örgütü görmediklerini açıkladı.