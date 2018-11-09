Washington’ın Özel Temsilcisi Jeffrey: PYD’yi terör örgütü olarak görmüyoruz
Terör örgütleri PKK ve PYD’nin organik bağa sahip aynı terör örgütü olduğunu ortaya koyan sayısız kanıta rağmen, gerçekleri görmemekte ısrar eden Washington’ın Özel Temsilcisi James Jeffrey, PKK’nın Suriye kolu PYD’yi terör örgütü görmediklerini açıkladı.
Oysa Türkiye, PKK ile PYD’nin bağını somut delillerle defalarca ortaya koydu. PYD’ye verilen silahların PKK ile paylaşılıp Mehmetçiği hedef aldığını seri numaralarıyla ispatladı. PYD’nin Kandil’deki terör kampından verilen talimatlarla kurulduğu teröristlerin itiraflarıyla ortaya çıktı. PKK ve PYD’nin sözde liderinin teröristbaşı Öcalan olduğu PYD’li teröristlerce bizzat ifade edildi.
(Akşam)
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