İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,084
  • EURO
    48,5451
  • ALTIN
    5383.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Washington'un gözü yeniden Kore'de: DMZ'de kritik ziyaret
Güncel

Washington'un gözü yeniden Kore'de: DMZ'de kritik ziyaret

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Güney Kore ve Kuzey Kore'yi ayıran Silahtan Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret etti. Hegseth ayrıca Güney Koreli mevkidaşı Ahn Gyu-back ile güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

İHA4 Kasım 2025 Salı 09:23 - Güncelleme:
Washington'un gözü yeniden Kore'de: DMZ'de kritik ziyaret
ABONE OL

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün geldiği Güney Kore'de temaslarını sürdürdü. Bakan Hegseth, Güney Koreli mevkidaşı Ahn Gyu-back ile birlikte Güney Kore ve Kuzey Kore arasında bulunan Silahtan Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret etti. Ouellette Gözlem Noktası'nda askeri yetkililerden bilgi alan Hegseth, Kore Savaşı ateşkesinin imzalandığı Panmunjom sınır köyüne de gitti.

GÜVENLİK DANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hegseth daha sonra başkent Seul'de Güney Koreli mevkidaşı Ahn ile 57. Güvenlik Danışma Toplantısı'nı (SCM) gerçekleştirdi. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre ikili, Güney Kore'de konuşlu ABD kuvvetlerinin "stratejik esnekliği" ve Seul'ün savaş zamanı operasyonel kontrolü (OPCON) Washington'dan geri alma çabaları da dahil olmak üzere temel ittifak ve güvenlik konularını ele aldı.

Ayrıca Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un geçtiğimiz haftaki Güney Kore ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'tan talep ettiği nükleer denizaltı desteği konusunun da gündeme geldiği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.