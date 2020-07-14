Wayfair nedir? Wayfair çocuk ticareti skandalının detayları

14 Temmuz 2020 Salı 14:53 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 14:53

Wayfair skandal olayı gündeme bomba gibi düştü. ABD'nin en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Wayfair, inanılmaz bir suçlama ile adından söz ettiriyor. Bir kullanıcının yüksek fiyatlar ile satılan ürünleri derleyip sosyal medyada paylaşmasıyla gündem çalkalandı. Satılan eşyaların, kaçırılan çocukların ismiyle yayınlanması dikkat çekti. Twitter ve Reddit’te Wayfair'in kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddia edildi. Peki, Wayfair nedir? Wayfair'da çocuk ticareti mi yapılıyor? Bu gelişmelerin ardından Wayfair'den açıklama geldi. İşte tüm dünyanın konuştuğu Wayfair olayı hakkındaki detaylar...

WAYFAIR NEDİR?

Wayfair Inc. mobilya ve ev eşyaları satan bir Amerikan e-ticaret şirketidir. Eskiden CSN Mağazaları olarak bilinen şirket 2002 yılında kuruldu. Dijital platformları 11.000'den fazla global tedarikçiden 14 milyon ürün sunuyor. Çevrimiçi şirketin merkezi Boston, Massachusetts'te bulunmaktadır. Wayfair'in Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kanada , Almanya , İrlanda ve Birleşik Krallık'ta ofisleri ve depoları bulunmaktadır.

WAYFAİR ÇOCUK SKANDALI

Wayfair sitesinde yer alan bir ürünün değeri 12 bin dolar ve üründe 17 yaşında kaybolan Samiyah Mumin'in adı yazıyor. Sosyal medya kullanıcıları bu durumun tesadüf olamayacağı iddia ediyor. Aynı şekilde Yaritza Storage Cabine adıyla sunulan ürünün değeri 13 bin dolar! Ürünün diğer sitelerdeki değeri 300 doları aşmıyor, gariplik burada başlıyor ve Yaritza adında kaybolan bir kız çocuğu var, yaşı da 16. İşte Wayfair çocuk ticareti skandalının detayları...

Binlerce Twitter kullanıcısı iddianın gerçek olduğuna emin. Bu noktada, "şirketin fiyatı düşürülen ürünleri listelediği sırada ürün detaylarının yer aldığı bölümlere girilip kaçırılan çocukların isim ve soy isimleri yazıldığında aynı ürünlerin fiyatının on binlerce dolara fırladığı" suçlaması da dikkat çekici. İddialar bununla da sınırlı değil; şirketin web sitesinde yer alan ürünlerin fotoğraflarının arka planında "organ ticareti" ve benzeri konularda kitapların yer aldığı ifade ediliyor.

WAYFAİR YETKİLİLERİNDEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Newsweek'e konuşan Wayfair yetkilileri, ürünlerin bu kadar pahalı olması ve söz konusu isimlerin verilmesine dair iddialar hakkında "Tabii ki bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık." açıklamasını yaptı.