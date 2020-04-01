İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6536
  • EURO
    7,2754
  • ALTIN
    341.013
  • BIST100
    89569.8
Güncel

Web Tapu ile 30 bin konut satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 Mart itibarıyla tapu işlemlerinin Web Tapu üzerinden de yapılmaya başlanmasıyla vatandaşlar, evlerinden çıkmadan bugüne kadar 113 bin işlem yaptı. Bu süre içinde 29 bin 748 konut, online olarak satıldı.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 12:50 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 12:50
ABONE OL

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu ve kadastro başvurularının, 18 Mart'tan itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında "Web Tapu" sistemi üzerinden (https://webtapu.tkgm.gov.tr) online olarak yapılması kararını aldı.

Vatandaşları kalabalıklardan uzak tutmak için daha fonksiyonel hale getirilen uygulama ile internet üzerinden alım-satım, tapu kaydı, ipotek gibi işlemlerin tümüne imkan tanındı.

Web Tapu ile işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde, beklemeden yapabilen ve işlemlerinin bütün aşamasını takip eden vatandaşlar, son aşamada sadece ıslak imza için tapu müdürlüklerine gitti.

Bu şekilde 18-31 Mart arası tapuda online olarak toplam 113 bin 28 işlem gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 29 bin 748 konut satışı da online olarak Web Tapu üzerinden yapıldı.

- KONUT SATIŞININ YARISI İSTANBUL'DAN

İstanbul'da 18 Mart'tan itibaren ay sonuna kadar 15 bin konut el değiştirirken en çok konut satışı; Esenyurt, Pendik, Ümraniye, Küçük Çekmece ve Kadıköy'de yapıldı.

Online konut satışında 8 bin 674 konut ile Ankara ikinci, 6 bin konut ile İzmir üçüncü sırada yer aldı. İzmir'i 4 bin 496 ile Antalya ve 4 bin 149 satış ile Bursa takip etti.

Online konut satışının en yoğun olduğu diğer iller ise Konya, Mersin, Manisa, Gaziantep, Balıkesir, Kocaeli, Adana, Aydın, Tekirdağ ve Muğla şeklinde sıralandı.

- 9 BİN 370 VATANDAŞ ONLİNE TAPU ARACILIĞI İLE İPOTEĞİNİ KALDIRDI

Ayrıca borcunu ödeyen 19 bin 370 vatandaş da yine evinden, Web Tapu aracılığı ile ipoteğini kaldırdı.

14 bin 110 vatandaş da bankalardan kredi alarak Web Tapu üzerinden ev sahibi olurken, 12 bin 483 vatandaş ise kredi için bankalara evini teminat gösterdi.

Öte yandan 6292 sayılı kanun gereği satış işlemi yapılan 2/B arazileri içinde Web Tapu kullanıldı. 2/B arazilerinin satışına ilişkin Web Tapu'da 1600 işlem yapıldı.

İşte Göztepe Şehir Hastanesi'ndeki son durum

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz
Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz

Türkiye yasaklamıştı, o ülkeden talep geldi: Anlayış bekliyoruz

Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net
Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net

Bakan Soylu'dan sert tepki: Siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz, bu kadar açık ve net

AB sessiz kalmıştı! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye harekete geçti
AB sessiz kalmıştı! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye harekete geçti

AB sessiz kalmıştı! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye harekete geçti

Teslim tarihi belli oldu
Teslim tarihi belli oldu

Teslim tarihi belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.