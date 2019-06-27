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Wellington’un rotası İstanbul

UKRAYNA basını Fenerbahçe’nin, Shakhtar Donetsk forması giyen Wellington Nem için teklif yaptığını ileri sürdü.

  • Star Spor
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“Wellington’un rotası İstanbul” başlığıyla verilen haberde, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ısrarcı olan Kanarya’nın 1 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi. Geçen sezonu Sao Paulo’da kiralık olarak geçiren Wellington’un Shakhtar’da son senesi olduğu için 1 milyon euroluk teklife olumlu bakacağı vurgulandı. Transferle ilgili tarafların bir görüşme daha yapacağı belirtildi.

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