“Wellington’un rotası İstanbul” başlığıyla verilen haberde, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ısrarcı olan Kanarya’nın 1 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi. Geçen sezonu Sao Paulo’da kiralık olarak geçiren Wellington’un Shakhtar’da son senesi olduğu için 1 milyon euroluk teklife olumlu bakacağı vurgulandı. Transferle ilgili tarafların bir görüşme daha yapacağı belirtildi.