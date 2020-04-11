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Güncel

WhatsApp gruplarındaki yazışmaların takip edileceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor

TBMM'de, WhatsApp gruplarındaki yazışmaların takip edilmesi ve suç unsurlarının belirlenmesine ilişkin yasal düzenleme yapılacağına yönelik iddiaların asılsız olduğu öğrenildi.

AA11 Nisan 2020 Cumartesi 15:12 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 15:13
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Son günlerde sosyal medyada, WhatsApp gruplarındaki yazışmaların takip edilerek suç unsurlarının tespitine, yazışmalardaki suç niteliği taşıyan ifadeler nedeniyle işlem yapılmasına olanak sağlayan düzenleme üzerinde çalışıldığı ileri sürüldü. Bu iddiaları içeren bazı ses kayıtlarında ise WhatsApp gruplarından çıkış yapılması ve grupların yeniden oluşturulması önerildi. Düzenlemenin, Mecliste görüşmeleri süren infaz paketine ekleneceği de iddialar arasında yer aldı.

İddialar, ilgili kurumların yetkililerince yalanlandı. Böyle bir düzenlemenin söz konusu olmadığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

TBMM’de de bu yönde bir hazırlığın söz konusu olmadığı vurgulandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda iddiaları yalanladı. Şahin, "WhatsApp grupları ile ilgili TBMM'de kanuni düzenleme gibi dolaşan asılsız bir haber ve ses kaydı var. TBMM'de Pazartesi gününe kadar görüşeceğimiz yasa teklifi içinde böyle bir kanun maddesi olmadığı gibi, görüşülen yasa İnfaz Yasası'dır, itibar edilmemeli." ifadelerini kulandı.

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