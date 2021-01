WhatsApp iddialar karşısında sessizliğini bozdu: Yüzde yüz emin olun

star.com.tr 12 Ocak 2021 Salı 16:17 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 16:17

WhatsApp, güncellenen "Gizlilik İlkesi" ile ilgili yoğun eleştiriler yapılması üzerine yeni bir açıklama yaptı.

WhatsApp'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bazı söylentilere değinmek istiyoruz ve özel mesajlarınızı uçtan uca şifrelemeyle korumaya devam edeceğimizden yüzde 100 emin olun.

Gizlilik politikası güncellememiz, mesajlarınızın arkadaşlarınız veya ailenizle olan gizliliğini etkilemez. Gizliliğinizi nasıl koruduğumuz ve Facebook ile neler paylaşıp paylaşmadığımızı, Gizlilik Politikası metnimizden öğrenebilirsiniz.

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararına tepki yağarken, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı.

REKABET KURULU ZORUNLULUĞU DURDURDU

Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

Rekabet Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Kurul'un, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook Inc, Facebook Ireland Ltd, WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte Facebook olarak anılacak) hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un "hakim durumun kötüye kullanılması" başlıklı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açtığı belirtildi.

Son günlerde WhatsApp kullanıcılarına, "WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine" ilişkin bilgilendirme yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları belirtilmiştir. Bu haliyle güncelleme, daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir." ifadeleri kullanıldı.

