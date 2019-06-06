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WhatsApp ve Facebook çöktü mü? WhatsApp ve Facebook’a neden erişim sağlanamıyor?

WhatsApp ve Facebook kullanıcıları, “WhatsApp ve Facebook çöktü mü? WhatsApp ve Facebook’a neden erişim sağlanamıyor?” sorularına yanıt arıyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama ve son dakika gelişmelerini sayfamızdan takip edebilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda da meydana gelen 2 saatlik kesinti sonrası meydana gelen bu alay kullanıcıları meraklandırdı. Özellikle bu durumdan WhatsApp WEB kullananlar şikayetçi durumda... Peki, WhatsApp ve Facebook ne zaman düzelecek? İşte haberimizin ayrıntıları…

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WhatsApp ve Facebook çöktü mü? WhatsApp ve Facebook’a neden erişim sağlanamıyor? WhatsApp ve Facebook ne zaman düzelecek? Sorularına WhatsApp WEB kullananlar cevap atıyor. Geçtiğimiz haftalarda da meydana gelen kesinti sonrası kullanıcıları bu olayı nedenini merak ediyor. Konuya ilişkin WhatsApp yöneticilerinden yapılan bir açıklama yok. Problemin bölgesel yaşandığı biliniyor. Sorunun ne zaman giderileceği ise bilinmiyor. Şuan için özellikle Web WhatsApp'ta mesajlar gecikmeli olarak gidiyor.  Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamaları ve son dakika gelişmelerini sayfamızdan takip edebilirsiniz.

WHATSAPP VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler mesajlaşma ağı WhatsApp ve Facebook'ta dönem dönem yaşanan erişim sorunu bayramın üçüncü gününde bir kez daha meydana geldi. Konuya ilişkin WhatsApp yöneticilerinden yapılan bir açıklama yok ancak problemin bölgesel yaşandığı biliniyor. Geçtiğimiz haftalarda da Instagram WhatsApp ve Facebook'a 2 saat boyunca erişim sağlanamamıştı.

 

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