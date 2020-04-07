07 Nisan 2020 Salı 12:56 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 12:56

Berat Kandili için en güzel resimli mesajlar ve paylaşımlar burada! Berat Kandili’nin idrak edildiği 7 Nisan 2020 Salı günü binlerce kişi tarafından Facebook ve Whatsapp gibi çeşitli platformlar üzerinden kandil mesajları paylaşılmaya devam ediyor. Yakınlarına telefonlarından Berat Kandili mesajı göndermek isteyen kişilerin tercihleri ise genellikle resimli kandil mesajları oluyor. Whatsapp'ta ve Facebook'ta paylaşmak için Berat Kandili resimli mesajları arayanlar, en güzel resimli mesajları sizler için derledik.

Bu özel geceyi En güzel şekilde idrak etmenize ve yakınlarınızı tebrik etmenizi sağlayacak Berat Kandili sözleri ve Whatsapp, Facebook resimli kandil mesajları...

BERAT KANDİLİ RESİMLİ MESAJLARI

Ağaçtan dökülen her yaprak duacınız Kur’an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller..

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Berat kandilin mübarek olsun.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI:

Berat Kandilinizi kutluyor, bu gecede yapılan duaların birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insanlık aleminin barış ve huzurla daha aydınlık yarınlara ulaşmasına vesile olmasını diliyorum

Bu kutlu gecede yüce Mevla'ya açılan ellerin ve yapılan duaların, bütün İslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün Berak Kandili...Rabbim bu mübarek gecede bütün dualarımızı kabul buyursun. Bu geceyi Yüce Allah hepimizin affı, mağfireti, Beraati ile Alemi İslam’ın ve insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Bu gecenin kurtuluşumuza, manevi arınmamıza ve gönül dünyamızın temizliğine vesile olması dileğimle..Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Nefis terbiyesine ve kendimizi gözden geçirmeye çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Berat Kandili’nin bağışlayıcı ve İslam aleminin beratına vasıl olması temennilerimle Berat Kandili’nizi tebrik ederim.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller…

Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Beraat kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Bu gece beraat kandili. Günahtan kurtuluş gecesi. Haydi, dua edelim. Temizlensin günah defterleri. İyi kandiller…

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez.

Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

Berat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.