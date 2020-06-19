WHO: Bu yıl milyonlarca, seneye 2 milyar aşının üretileceğini umuyoruz

19 Haziran 2020 Cuma 10:38 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 10:41

Dünya Sağlık Örgütü, bu yıl milyonlarca; önümüzdeki yıl 2 milyar aşı üretileceğini umuyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, bu yıl içerisinde yüz milyonlarca, önümüzdeki yıl içerisinde de yaklaşık 2 milyar adet koronavirüs aşısının üretileceğini umduklarını söyledi.

Swaminathan, aşı geliştirme çalışmalarının halen devam ettiğini belirterek, bulunacak aşının onaylanmasının ardından WHO'nun ilk etapta kimlere bunun yapılacağına karar verilmesine yardımcı olacak bir çalışma yaptığını söyledi.

Swaminathan, "Umutluyum ve iyimserim. Ancak aşı geliştirme konusu çok karmaşık bir mesele. İçinde birçok belirsizliği barındırıyor. Birçok aşı ve bilim platformunun olması çok iyi. Zira bir-iki tanesi başarısız olursa umudumuzu kaybetmemeliyiz" dedi.