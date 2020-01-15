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Wikipedia ile ilgili son dakika gelişmesi

Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı. Karar BTK'ya ulaşınca Wikipedia açılacak.

15.01.2020  07:11 - Güncelleme: 15.01.2020  07:20

Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.

Anayasa Mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi.

Mahkemenin kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı.

Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi. (NTV)

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