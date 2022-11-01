Wikipedia'dan ''kimyasal iftira'' skandalı! Milli duruşa sansür uyguladılar

Terör örgütü yandaşları Avrupa başkentlerinde "kimyasal iftirayı" yaymaya çalışırken kalabalıklara karşı tek başına meydan okuyandır vatansever. Gün gelir onu terör sevicilere "bozkurt" işareti yaparken görürsünüz. Gurbette de vatan savunması vazifem der öne çıkar.

Gün gelir bir festivalde kimyasal iftiraya destek verenlere, onu alkışlayanlara tek başına meydan okurken sesinin duyarsınız. Tıpkı oyuncu Burak Haktanır gibi...

"Ben bu ödülü sırf barış dediği şu anda hapiste olan..." deyince bana geldiler.

Terör tehdidine, mahalle baskısına, sistemli kuşatmaya meydan okumadır bu ve cesaret ister. Üstelik size bedel ödetmeye çalışırlar. Öz vatanınızda parya muamelesi çekerler. Daha gün geçmeden sizi silmeye çalışırlar. İşsiz aşsız bırakmakla tehdit ederler. Sözde sözlük Wikipedia'nın tavrı bu yüzden dikkat çekicidir. Zira oyuncu Burak Haktanır'ın sayfasını hemen siliverdiler. Üstelik "kimyasal iftira"ya itiraz edenleri silenler, iftirayı ortaya atan Fincancı'ya ödülünü ithaf eden yönetmen Özcan Alper'e uzun sayfalar ayırmakta da bir beyiz görmez.

Mehmetçik daha 5 kez kimyasal iftirayla karalanmak istendi. Daha önce uluslararası gözlemciler incelemeler dahi yaptı. Ama attıkları çamur dünyanın en şerefli ordusuna yapışmadı.

Bu yüzden Fransa'nın terör örgütü DEAŞ'la açık iş birliğini görmezden gelenler "Türkiye terör örgütü DEAŞ'a yardım yapıyor" yalanına sarılabilir. Afrin'de "hastane bombaladı" diye yalan haber yapabilir. Bu da bizi şaşırtmaz.

Zira onlar o zihniyetle "uyuşturucu satıyor" diye sözde muhalefet yapan zihniyetle kardeştir. Birinin ortaya attığı yalanı diğeri uluslararası dolaşıma taşır. En büyük hayalleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmak. Uluslararası mahkemelere taşımak, yargılatmak, sınır ötesi operasyonları durdurmaktır.

Ancak artık eski Türkiye yok. MİT için kırmızı kodlu teröristlerin paketlenmesi, etkisiz hale getirilmesi, artık rutin gündem. Teröristleri için kaçacak yer yok. Türkiye her şartta nefeslerini kesiyor ve millet artık eski senaryolara itibar etmiyor. Bu yüzden karalama kampanyaları da tutmuyor.