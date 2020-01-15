İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8779
  • EURO
    6,5565
  • ALTIN
    293.459
  • BIST100
    120939
Güncel

Wikipedia erişime açıldı

Wikipedia'nın erişim engeli 2,5 yıl sonra kaldırılarak kullanıma açıldı.

İHA15.01.2020  22:43 - Güncelleme: 15.01.2020  23:20

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı.

Wikipedia, Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve ilintili olarak gösteren İngilizce makaleler nedeniyle 29 Nisan 2017'de erişime kapatılmasının üzerine Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Erişim engelinin kaldırılmasına yönelik bireysel başvuruları 26 Aralık 2019 tarihinde görüşen Anayasa Mahkemesi, 15 Ocak 2020 tarihinde bu engelin "ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna" karar verdi. İlk olarak Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararının ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda hüküm vererek derhal BTK'ya iletti.

Bunun üzerine BTK de yerel mahkemenin kararına uyarak internet servis sağlayıcılarına durumu bildirdi ve Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı. Yaklaşık 2.5 yıl sonra Wikipedia yeniden erişime açıldı.

New York Times: Ukrayna uçağı İran'a ait iki füzeyle vuruldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek
Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Bakan Kurum, İmamoğlu'na bakarak söyledi
Bakan Kurum, İmamoğlu'na bakarak söyledi

Bakan Kurum, İmamoğlu'na bakarak söyledi

Libya eski Genelkurmay Başkanı: Ateşkesi imzalamamasının arkasında 2 ülke var
Libya eski Genelkurmay Başkanı: Ateşkesi imzalamamasının arkasında 2 ülke var

Libya eski Genelkurmay Başkanı: Ateşkesi imzalamamasının arkasında 2 ülke var

Türkiye'den Hafter tarafının ateşkes çıkışına cevap: Sahada karşılığı yok
Türkiye'den Hafter tarafının ateşkes çıkışına cevap: Sahada karşılığı yok

Türkiye'den Hafter tarafının ateşkes çıkışına cevap: Sahada karşılığı yok
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.