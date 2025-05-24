X çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor, ne zaman açılacak?

Sosyal medya platformu X (Twitter) çöktü.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, "X çöktü mü?" sorusunu gündeme getirdi.

X ÇÖKTÜ MÜ?

Sık sık erişim sorunu ve yavaşlamayla gündeme gelen sosyal medya platformu X'te (Twitter) erişim sorunu yaşanıyor.

Çok sayıda kullanıcı, X'e erişim sağlanamadığını ve akışın yenilenmediğini bildirdi.

X NE ZAMAN AÇILACAK?

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformundan soruna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcılar, X'teki erişim sorunun ne zaman çözüleceğini ve akışın ne zaman düzeleceğini merak ediyor.

Konuyla ilgili resmi mercilerden açıklama gelmesi halinde detaylar habere eklenecek.

Downdetector adlı internet sitesinde ise, X'e (Twitter) 15:00 itibariyle erişilmediğine yönelik rapor oluşturdu.