Güncel

X-ray şüphesi aramayı genişletti: İran'dan gelen tırdan kilolarca eroin çıktı

Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda durdurulan İran plakalı bir tırın yedek lastiğinde 4 kilo 980 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü ve sahibi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

26 Eylül 2025 Cuma 18:23
X-ray şüphesi aramayı genişletti: İran'dan gelen tırdan kilolarca eroin çıktı
Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye-Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Kapısı'nda, İran'dan gelen 23 BM 910 plakalı çekici ile 75 ZA 119 plakalı dorsesi bulunan tırı durdurdu.

Tırda x-ray taramasının ardından, şüphe üzerine narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Aramada, çekicinin yedek lastiğinin içinde alüminyum folyolara sarılı 5 poşette 4 kilo 980 gram eroin bulundu.

Aaraç sürücüsü A.M. ile araç sahibi Z.İ. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

