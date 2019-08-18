Ya sürgün ya ölüm
İdlib’de masumların üzerine ölüm yağıyor. Bayramda bile katliamlarını sürdüren Esad rejimi muhalif sivilleri bölgeden sürmek için şehri havadan yoğun şekilde bombalıyor.
Esad rejimi, İdlib’deki muhalifleri bölgeden sürmek için yoğun hava saldırıları düzenliyor. İdlib’den kaçan Suriyeliler açlık ve sefalet içinde sığınacak yer arıyorlar. Sürgün edilen siviller Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısına Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi kamp alanlarına ulaşabilenler ise çocuklarının yiyecek temin edebiliyor. İdlib’den kaçamayan milyonlarca insan ise dünyanın gözü önünde savaş uçaklarının hedefi oluyor. Esad rejimi ve destekçisi Rusya’nın düzenlediği hava saldırılarında dün yine çocuklar ve kadınlar hayatını kaybetti.
DÜNYA BİZİ GÖRMÜYOR
Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib kenti iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, Mart 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Beşar Esad rejiminin Rusya’nın hava desteğinde İdlib’in güneyinde ilerlemesi üzerine yerinden sürgün edilen ve Suriye-Türkiye sınırına göçen siviller, çaresizlik içinde barınacak yer arıyor. Hama’nın kuzey kırsalındaki Latamine ilçesinden İsa Şakir, bölgedeki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk kez 5 sene önce İdlib’in güneyine göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Buradan ise Suriye-Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine göçmek zorunda kaldıklarını dile getiren Şakir, şunları kaydetti:
Bize olanı biteni kimse görmüyor mu? Nereye gideceğimiz belli değil. Şimdi Serakib ilçesinden sonra nerede sivil topluluğu varsa orada eşyalarımızı indirip çadırımızı kuracağız.”
SALDIRILAR BARBARCA
İdlib’in güney kırsalından göç etmek zorunda kalan Muhammed Ahmed de “Barbarca hava ve kara saldırılardan kaçtık. Hama’nın kırsalından, İdlib kırsalından Türkiye sınırı hattına giden yollar araçla doldu taştı” diye konuştu.
Ahmed, garantör ülkelere seslendiğini belirterek “Ülkenin yaklaşık yüzde 80’inden rejimin silindiği dönemi özlüyoruz. Tüm muhalifler tek yürek ve komuta altında birleşsin ki rejimin ilerleyişini durdurabilsinler.” ifadelerini kullandı.
İNSANLIK KALDIYSA BİZE YARDIM ETSİN
İdlib’in Kefrenbil ilçesinden Mustafa Abdullah da hava saldırıları ve rejimin ilerlemesi nedeniyle evlerini bırakıp göçmek zorunda kaldıklarını söyledi. Uluslararası topluma ve özellikle Arap ülkelerine çağrıda bulunan Abdullah “İnsanlık kaldıysa bize yardım etsinler. Belki evlerimize, topraklarımıza geri döneriz. Ailemiz büyük. Evsiz kaldık. Büyük devletler bize çözüm bulur diye dua ediyorum” dedi.
ESAD, KADIN ÇOCUK DEMEDEN KATLETTi
Suriye’de Beşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ilçesi, Temaniye beldesi, Marrıthırme, Hazarin, Rekaya, Nukeyyer, Şeyh Mustafa ve Deyr Şarki köyleri ile Hama’nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, Esad rejiminin hava saldırıları sonucu Deyr Şarki köyünde bir aileden çoğu çocuk ve kadın 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 sivilinin yaralandığını söyledi.
RUS UÇAKLARI VURDU
Muhaliflere ait uçak gözlemevi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları da İdlib’in Marratinnuman ilçesinin yakınlarına saldırı. Esad rejimi, Türkiye ve Rusya’nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018’den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi. Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne 26 Nisan-27 Temmuz’da düzenlediği saldırılarda 208’i çocuk, 140’ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kurban Bayramı’ndan bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısı 100 yaklaştı.
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