Yaban hayvanı üretim merkeziyle 4 türün nesli kurtarıldı

AA 3 Mart 2022 Perşembe 11:06 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 11:06

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, DKMP ekipleri, tabiattaki canlı türlerinin bir ekosistem içinde birbirleriyle etkileşim içinde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Söz konusu etkileşimin dolaylı olarak insanlara da faydası olduğu bilinciyle çalışan ekipler, yaban hayvanlarının popülasyonlarını belirli bir sayıda tutma, sağlıklarını koruma ve dış etkenlerden uzaklaştırma gibi konularda çalışıyor.

Bu kapsamda, nesli tehlike altında olan türlerin korunması ve geliştirilmesi ülke biyoçeşitliliği açısından büyük önem arz ediyor. Bu türlerin korunması amacıyla 85 yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilirken buralarda hedef türlerin sayısının artırılması amaçlanıyor.

Toplam alanı 1 milyon 165 bin 578 hektarı bulan sahalar, yasal mevzuatla koruma altına alınırken Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği korumakla yükümlü olduğu türler için tescil edildi.

Söz konusu alanlarda, su kuşları, kızıl geyik, yaban keçisi, karaca, Anadolu yaban koyunu, ceylan, dağ ceylanı, çengel boynuzlu dağ keçisi, çizgili sırtlan, alageyik, dağ horozu, sülün, toy, kara akbaba, çöl varanı, karakulak, Fırat kaplumbağası ve bozayı gibi türler korunuyor.

- ÜLKE GENELİNDE 13 HAYVAN ÜRETİM İSTASYONU VAR

Tabiatta nesli tehlike altındaki türlerin yok olmasının önüne geçilmesi için üretim faaliyetleri de devam ediyor. Bu amaçla Türkiye'nin bazı yörelerinde çeşitli türlerin üretildiği 13 üretme istasyonu tesis edildi. Bu alanlarda geyik, alageyik, ceylan, Anadolu yaban koyunu, Hatay dağ ceylanı ve kelaynak kuşlarının üretimi yapılıyor. Son 5 yılda bu üretim istasyonlarında 1104 yaban hayvanının üretimi gerçekleştirildi.

Memeli yaban hayvanları için kurulan üretme istasyonlarda elde edilen canlılar, daha sonra uygun yaşam alanları belirlenerek tabiata salıveriliyor. 2003-2020 yıllarında 1869 memeli yaban hayvanı ülkenin değişik yörelerinde tabiata kazandırıldı.

Nesli tehlike altında olan kelaynak kuşlarının sayıları ise Şanlıurfa-Birecik'te bulunan üretme istasyonunda yapılan çalışmalarla artırılıyor. 2000 yılında 42 olan kelaynak sayısı geçen ay itibarıyla 300'e çıkarıldı.

Üretme istasyonlarının kurulmasıyla üremeleri sağlanan Anadolu yaban koyunu, alageyik, ceylan ve kelaynak gibi türlerin Türkiye'de olmasının önüne geçildi ve nesilleri korundu.

- 5 BİN 450 YABAN HAYVANI TEDAVİ EDİLEREK DOĞAYA BIRAKILDI

Üretim çalışmalarının yanı sıra yaban hayatının desteklenmesi amacıyla da yem bırakma çalışmaları yapılıyor. Kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu noktalara yem bırakılarak hem bu hayvanların yerleşim yerlerine inmesi önleniyor hem de türlerin kışı en az zararla atlatmaları sağlanıyor. Bu kapsamda, 2021'den bugüne kadar da 1,7 milyon kilogram yem tabiata bırakıldı.

Geçen yıl çeşitli nedenlerle zarar gören 8 bin 957 yaban hayvanının 5 bin 450'si DKMP'ye bağlı çeşitli tesislerde tedavi edilerek tekrar doğaya bırakıldı.