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Yabancı basın mensupları 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında farklı ülkelerden gelen yabancı basın mensupları '15 Temmuz Şehitler Anıtı' ve 'Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.

AA14 Temmuz 2024 Pazar 17:22 - Güncelleme:
Yabancı basın mensupları 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkarak, FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğu destansı direnişin yabancı basın mensuplarına anlatılması kapsamında organizasyon düzenlendi.

Yabancı basın mensupları "15 Temmuz Şehitler Anıtı" ve "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"ni ziyaret etti.

Müze yetkilisi Muhammed Yıldız, misafirlere darbe girişiminde yaşananları anlattı, müzede bulunan şehit eşyaları ile kullanılan mühimmatlar hakkında bilgi verdi.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin üçüncü yılı olan 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan müze, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası bölümünde bulunuyor.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yanında "Hafıza Mekanı" olarak da tanımlanan müze iki kattan oluşuyor.

Darbeye ilişkin birçok görsel ve işitsel çalışmanın yer aldığı müzede, şehit ve gazilere ait çok sayıda özel eşyayla dünyadaki sömürgecilik ve Türkiye'deki darbelere ilişkin olayları aktaran özel bölümler de bulunuyor.

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