İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yabancı basın Türkiye'yi manşetlerden düşürmüyor: Ateşkesin kilit aktörü
Güncel

Yabancı basın Türkiye'yi manşetlerden düşürmüyor: Ateşkesin kilit aktörü

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından Türkiye'nin diplomatik girişimleri dünya medyasının manşetlerine taşındı. Yabancı basın, Türkiye için “ateşkesin mimarı” ve “kilit oyuncu” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ11 Ekim 2025 Cumartesi 19:17 - Güncelleme:
Yabancı basın Türkiye'yi manşetlerden düşürmüyor: Ateşkesin kilit aktörü
ABONE OL

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkeste Türkiye'nin göstermiş olduğu diplomatik adımlar dünya gündeminde yankı buldu. Uluslararası basın kuruluşları, ateşkes sürecinde Türkiye'yi "kilit bir aktör" olarak nitelendirdi.

İngiliz Haber Ajansı Reuters Türkiye'nin attığı kritik adımlara vurgu yaptı. Haber "Türkiye Gazze'deki ateşkes anlaşmasında kilit oyuncu olarak öne çıkıyor" başlığı ile aktarıldı. Ankara'nın hem müzakerelerde hem de anlaşmanın uygulanmasında önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Amerikan Washington Post Gazetesi, Türkiye'nin Gazze için kurulacak görev gücünde yer alacağını belirtti. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şarm El Şeyh'teki görüşmelere katıldığı hatırlatan gazete, Gazze'deki rehinelerin naaşlarının bulunmasına da Ankara'nın yardım edeceğini belirtti.

New York Times Gazetesi, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanmasına aracılık ettiğini aktardı. Haberde ateşkesin uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Süreci izleyeceğiz" açıklamasına yer verdi.

Politico dergisi de ateşkes müzakerelerinin ilerleyişinde Türkiye çok önemli bir etkiye sahip olduğunun altını çizdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.