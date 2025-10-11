Gazze'de yürürlüğe giren ateşkeste Türkiye'nin göstermiş olduğu diplomatik adımlar dünya gündeminde yankı buldu. Uluslararası basın kuruluşları, ateşkes sürecinde Türkiye'yi "kilit bir aktör" olarak nitelendirdi.

İngiliz Haber Ajansı Reuters Türkiye'nin attığı kritik adımlara vurgu yaptı. Haber "Türkiye Gazze'deki ateşkes anlaşmasında kilit oyuncu olarak öne çıkıyor" başlığı ile aktarıldı. Ankara'nın hem müzakerelerde hem de anlaşmanın uygulanmasında önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Amerikan Washington Post Gazetesi, Türkiye'nin Gazze için kurulacak görev gücünde yer alacağını belirtti. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şarm El Şeyh'teki görüşmelere katıldığı hatırlatan gazete, Gazze'deki rehinelerin naaşlarının bulunmasına da Ankara'nın yardım edeceğini belirtti.

New York Times Gazetesi, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanmasına aracılık ettiğini aktardı. Haberde ateşkesin uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Süreci izleyeceğiz" açıklamasına yer verdi.

Politico dergisi de ateşkes müzakerelerinin ilerleyişinde Türkiye çok önemli bir etkiye sahip olduğunun altını çizdi.