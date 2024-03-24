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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) yapıldı.

AA24 Mart 2024 Pazar 13:31 - Güncelleme:
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
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Sınav, 81 sınav merkezinde, saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürdü. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınavda, emniyet personeli dahil 17 bin 519 kişi görev yaptı. 111 bin 803 adayın başvurduğu sınav için 81 ilde 402 bina ve 4 bin 974 salon kullanıldı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 10.00'a kadar açık bulunduruldu.

Sınava en fazla başvuru 96 bin 757 ile İngilizce, 8 bin 282 ile Arapça, 4 bin 136 ile Almanca dillerinde yapıldı. YDS/1, 20 dilde gerçekleştirildi.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılacak adaylara çoktan seçmeli 80 soru soruldu. Diğer dillerden sınava katılan adaylara, yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde uygulama yapıldı.

Sınav sonuçları, 25 Nisan'da açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

  • ÖSYM YDS
  • Yabancı Dil Sınavı
  • 2024 YDS

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