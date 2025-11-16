İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2025 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
Güncel

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) yapıldı.

AA16 Kasım 2025 Pazar 15:41 - Güncelleme:
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
ABONE OL

Yurt içinde 81 il ile Lefkoşa ve Bişkek'te 89 sınav merkezinde düzenlenen sınav, 315 bina ve 4 bin 758 salonda uygulandı.

Sınav saat 10.15'te başladı, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 107 bin 746 adayın başvuruda bulunduğu 2025-YDS/2, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça düzenlendi.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulunduruldu.

Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak, ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.

- TEMEL SORU KİTAPÇIĞI İLE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

Öte yandan sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına ÖSYM'nin internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 26 Kasım saat 23.59'da sona erecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.