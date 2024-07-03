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Yabancı uyrukluları darp edip gasbeden 2 zanlı tutuklandı! Valilikten açıklama

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yabancı uyrukluları darbedip gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 13:41 - Güncelleme:
Yabancı uyrukluları darp edip gasbeden 2 zanlı tutuklandı! Valilikten açıklama
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Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki gün Nizip ilçesinde yabancı uyruklu kişileri darbedip gasbettikten sonra sosyal medyada paylaşan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı, birinin de arandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Temmuz Pazartesi günü Nizip ilçemizde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yabancı uyruklu şahısları darbederek sosyal medyadan paylaşan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatılmış, yabancı uyruklu kişilerin ikametlerinde oturdukları esnada şüpheli şahısların ikamete gelerek kendilerini bıçak ve sopalarla darbedip, cep telefonu ve paralarını gasbedip uzaklaştıkları anlaşılmıştır. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin B.K, C.K. ve V.V. oldukları tespit edilmiş, ikisi yakalanmış ve adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Olayın firari şüphelisi V.V'yi yakalama çalışmaları devam etmektedir."

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