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Yağdonduran Tüneli'nde sona doğru! Açılış için tarih verildi

Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı süren bin 567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli'ndeki inşaat çalışmalarının yüzde 85'nin tamamlandığı bildirildi. Yağdonduran tünelinin ekim ayında açılması planlanıyor.

AA2 Haziran 2023 Cuma 21:22 - Güncelleme:
Yağdonduran Tüneli'nde sona doğru! Açılış için tarih verildi
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Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Ulaş-Kangal kara yolu Yağdonduran mevkisinde inşası devam eden Yağdonduran Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Karayolları yetkililerinden tünelin son durumu hakkında bilgi alan Şimşek, tünelde test sürüşü de gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, tünelin ekim ayında açılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yağdonduran Tüneli'nden test sürüşünü gerçekleştirdik. Yüzde 85 oranında tamamlandı. Aydınlatma ve havalandırma çalışmaları sürüyor. İnşallah önümüzdeki ekim ayının başında bu tüneli hizmete açmış olacağız. Böylece vatandaşlarımız zorlu kış şartlarından etkilenmeden daha konforlu, daha hızlı bir şekilde bu tünelden geçecekler. Yol da yaklaşık 1,5 kilometre kısalmış olacak. Ben şimdiden tüm Sivas'lılara ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Vali Şimşek, 29 Mayıs'ta Yağdonduran mevkisinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden minibüs şoförü Muammer Özgür Biçil'in Kangal ilçesindeki baba ocağını da ziyaret etti.

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