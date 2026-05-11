İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3764
  • EURO
    53,5051
  • ALTIN
    6896.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü... Tercan Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı
Güncel

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü... Tercan Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı

Erzincan'ın Tercan ilçesindeki barajda son yağışlar ve karların erimesiyle su doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken savaktan su akmaya başladı. Tarım arazileri için sevindirici olan gelişmenin ardından yetkililer, baraj ve çay kenarlarına yaklaşılmaması konusunda belediye hoparlörlerinden uyarı anonsları yaptı.

IHA11 Mayıs 2026 Pazartesi 18:39 - Güncelleme:
Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü... Tercan Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı
ABONE OL

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunan baraj, bahar yağışları ve eriyen karların etkisiyle tam kapasiteye ulaştı. Kış aylarında yaşanan kuraklığın ardından gelen bu gelişme, bölgedeki çiftçileri sevindirirken yetkililer güvenlik uyarılarını da artırdı. Baraj savağından su akmaya başlamasıyla birlikte belediye hoparlörlerinden vatandaşlara anonslar yapıldı.

TERCAN BARAJI'NDA SAVAKTAN SU AKMAYA BAŞLADI

Tercan Barajı'nda son yağışların ardından su doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Tercan ilçesinde bulunan barajda doluluk seviyesinin maksimum düzeye ulaşmasıyla birlikte savaktan su akmaya başladı.

KIŞ KURAKLIĞININ ARDINDAN BAHAR YAĞIŞLARI İMDADA YETİŞTİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarında yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, bahar aylarında karların erimesi ve etkili olan yağışlarla su seviyelerinde yeniden artış yaşandı.

Tarımın yaygın olarak yapıldığı ilçede barajdaki su seviyesinin yükselmesi çiftçileri sevindirdi.

Yetkililer, vatandaşların güvenliği için baraj ve çay kenarlarına yaklaşılmaması konusunda belediye hoparlörlerinden uyarı anonsları yapıldığını bildirdi.

  • Tercan Barajı
  • su doluluk oranı
  • Erzincan Tercan
  • baraj doluluk seviyesi
  • çiftçi sulama

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.