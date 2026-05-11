Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü... Tercan Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunan baraj, bahar yağışları ve eriyen karların etkisiyle tam kapasiteye ulaştı. Kış aylarında yaşanan kuraklığın ardından gelen bu gelişme, bölgedeki çiftçileri sevindirirken yetkililer güvenlik uyarılarını da artırdı. Baraj savağından su akmaya başlamasıyla birlikte belediye hoparlörlerinden vatandaşlara anonslar yapıldı.

TERCAN BARAJI'NDA SAVAKTAN SU AKMAYA BAŞLADI

KIŞ KURAKLIĞININ ARDINDAN BAHAR YAĞIŞLARI İMDADA YETİŞTİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarında yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, bahar aylarında karların erimesi ve etkili olan yağışlarla su seviyelerinde yeniden artış yaşandı.

Tarımın yaygın olarak yapıldığı ilçede barajdaki su seviyesinin yükselmesi çiftçileri sevindirdi.

Yetkililer, vatandaşların güvenliği için baraj ve çay kenarlarına yaklaşılmaması konusunda belediye hoparlörlerinden uyarı anonsları yapıldığını bildirdi.