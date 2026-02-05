Yağışlar Kayalıköy Barajı'na can suyu oldu

DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan verilere göre, 6 Ocak-5 Şubat'ta baraja yaklaşık 25 milyon metreküp su girişi oldu.

Yaz aylarında aşırı kuraklık nedeniyle doluluğu yüzde 3'e kadar gerileyen barajda, son yağışların ardından su seviyesi yüzde 26 olarak ölçüldü. Barajda mevcut su miktarının 39 milyon 536 bin metreküp olduğu bildirildi.

Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda su seviyesinin, Istranca Dağları'ndaki karların erimesiyle daha da yükselmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan Burak Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajın doluluk oranındaki artışın bölge halkını sevindirdiğini belirterek, yaz aylarında kuruma noktasına gelen barajda su seviyesinin yağışlarla bir miktar daha artacağını düşündüğünü ifade etti.

