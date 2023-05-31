Yağışlar ne zaman azalacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Çelik, ülke genelinde devam eden yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin verdiği bilgilerde, yağışların pazar gününe kadar yurdun büyük bölümünde devam etmesini beklediklerini söyledi.

Marmara Bölgesi, kıyı bölgelerde ve kıyı sahil şeridinde yağışların daha az görüleceğini belirten Çelik, "Genellikle hava parçalı çok bulutlu olacak. Ancak iç bölgelerde özellikle öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak beklentimiz önümüzdeki 4 gün boyunca devam ediyor" diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Çelik, yağışların güçlü ve kuvvetli olmasının beklendiği yerlerin de olduğunu vurgulayarak, "Özellikle İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvveti şeklinde yağışlar görülecek. Bu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yerel doğu yağışı görebiliriz. Yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım hadisesini de görebiliriz. Bunlara karşı tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var" dedi.

Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerdeki hava durumuna ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Özellikle Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görebiliriz. Onun dışında önümüzdeki 3 gün boyunca deprem bölgesi için hava ekseriyetle parçalı çok bulutlu geçecek diyebiliriz."

"ANKARA'DA ÖNÜMÜZDEKİ 3 GÜN BOYUNCA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLİYORUZ"

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta boyunca yaşanılacak meteorolojik beklentileri de aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"İstanbul'da önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklentimiz yok. Hava ekseriyetle parçalı, çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar İstanbul'da en yüksek 24-25 derecelerde seyredecek. Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Özellikle Perşembe ve cumartesi için Ankara'daki sağanak yerel olarak kuvvetli olmasını öngörüyoruz. Ankara'daki en yüksek sıcaklıklar da 21-22 dereceler civarında. İzmir'de perşembe günü için yağış yok, hava çok bulutlu olacak ancak cuma, cumartesi günü için İzmir'de de gök gürültülü sağanak beklentimiz var. İzmir'de en yüksek sıcaklığı da 26-28 dereceler civarında seyredecek."

YAĞIŞLAR GELECEK HAFTA DAHA AZ OLACAK

Çelik, yurt genelinde devam edecek yağışlı havanın gelecek haftayla birlikte daha da azalacağını şu sözlerle aktardı:

"Pazar gününe kadar yurdun büyük bölümünde görünecek yağışlar önümüzdeki hafta başından itibaren alansal olarak daha azalacak diyebiliriz. Bir süre daha önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla yağış görebiliriz ancak bu kadar geniş alanlarda görmeyeceğiz. Alansal olarak biraz daha küçük bölgelerde yağışlar göreceğiz. Yurt geneli için pazartesiden itibaren güneşi biraz daha fazla göreceğiz."