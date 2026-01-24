İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yağışlar sonrası Mert Gölü yeniden denizle buluştu
Güncel

Yağışlar sonrası Mert Gölü yeniden denizle buluştu

Kırklareli'nde sağanak ve kar yağışlarının ardından su seviyesi yükselen İğneada Longoz Ormanları'ndaki Mert Gölü, yeniden denizle birleşti.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Yağışlar sonrası Mert Gölü yeniden denizle buluştu
ABONE OL

Son yağışlarla birlikte longoz ormanları içerisindeki derelerde su seviyesi arttı.

Mert Gölü'ne akan dereler, gölün doluluk oranının yükselmesine neden oldu.

Yaz aylarında yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Mert Gölü'nde, denizle göl arasındaki bağlantı kesilmişti.

Su seviyesinin artmasıyla birlikte Mert Gölü'nün yeniden denizle buluşması, bölgede bulunanların ilgisini çekti.

İçerisinde 5 gölün yanı sıra endemik bitkiler, deniz ve tatlı su balıkları, kuşlar ve sürüngenler barındıran İğneada Longoz Ormanları, doğal güzelliğiyle ziyaretçilere farklı bir atmosfer sunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.