Yağışlar Trakya'daki barajlara can suyu oldu

Trakya genelinde son haftalarda yaşanan yoğun kar yağışı ve sağanak, bölgenin su kaynaklarına ciddi katkı sağladı. Kuraklık endişesiyle gündeme gelen barajlardaki doluluk oranları, bu yağışların ardından dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Özellikle Edirne'nin su ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı'ndaki toparlanma, bölge halkı için büyük bir rahatlama yarattı.

14 BARAJDA 638 MİLYON METREKÜP SU BİRİKTİ

Trakya'da etkili olan kar ve sağanak yağışlar, 14 barajın doluluk oranını önemli ölçüde artırdı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde DSİ sorumluluk sahasında bulunan 14 barajda 638 milyon 932 bin metreküp su bulunuyor.

Barajlarda 6 Ocak'ta 377 milyon 248 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, son yağışların etkisiyle 261 milyon 684 bin metreküp arttı.

EN FAZLA ARTIŞ EDİRNE'DEKİ BARAJLARDA

Verilere göre barajların doluluk oranının en fazla arttığı il Edirne oldu.

Edirne'deki 6 barajda 326 milyon 653 bin metreküp, Kırklareli'ndeki 4 barajda 188 milyon 158 bin metreküp, Tekirdağ'daki 4 barajda ise 124 milyon 121 bin metreküp su bulunuyor.

KAYALIKÖY BARAJI YÜZDE 3'TEN YÜZDE 53'E YÜKSELDİ

Edirne'nin su ihtiyacını karşılayan Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı da belirgin şekilde yükseldi.

Yaz aylarında kuraklık nedeniyle doluluğu yüzde 3'e kadar gerileyen barajda, son yağışların ardından su seviyesi yüzde 53 olarak ölçüldü.

Barajdaki mevcut su miktarı 79 milyon 414 bin metreküp olarak kaydedildi.