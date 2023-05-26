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Yağışlı hava devam edecek mi?

Hafta sonu dahil önümüzdeki bir haftalık süreçte yağışlı sistemin etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

26 Mayıs 2023 Cuma 10:50 - Güncelleme:
Yağışlı hava devam edecek mi?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bir haftalık süreçte ülke genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Bugün ve hafta sonu Orta ve Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Akdeniz'in batısı ve Ege'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da sıcaklıklar, bir haflık süreçte gündüz 20-24 derece arasında değişecek. İstanbul'da 22-23, İzmir'de 26-27, Samsun'da 19-21, Antalya'da 25-26, Adana'da 30-37, Diyarbakır'da 24-30 derece arasında değişecek.

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